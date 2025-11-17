Статья

"Собакам собачья смерть": эксперты подтвердили подлинность расстрельных списков Сталина

"Оформить по первой категории. Исполнить. И. Сталин, 15 сентября 1937 года". Такие строчки были в документах, которые несколько лет назад поступили для исследования в центр судебной экспертизы. Специалисты подтвердили: это действительно было письмо советского вождя наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Рассказываем, как проходила работа экспертов

Редакция сайта ТАСС

Два письма для исследования

Два листа формата А4 с рукописным текстом поступили в Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ 14 марта 2018 года. Главным вопросом обратившегося к экспертам-почерковедам частного лица было установление авторства рукописей. Заявитель просил выяснить, действительно ли имеющиеся в его распоряжении письма были написаны Иосифом Сталиным.

На первом листе был текст, который начинался со слов "т. Берия. Правительству стало известно…". В конце письма было написано: "Предателям и врагам народа нет места на нашей Земле. Собакам собачья смерть, только так. И. Сталин, 8 июля 1937 года".

Текст второго письма начинался со слов "Товарищ Берия, ознакомлен с вашим списком…" и заканчивался словами "Оформить по первой категории. Исполнить. И. Сталин, 15 сентября 1937 года".

Тексты были написаны карандашом синего цвета.

В правом верхнем углу этих документов стоял гриф "Совершенно секретно, при опасности уничтожить".

"Со слов заказчика, эти документы были извлечены из архива. Они представляли собой переписку Сталина с [первым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентием] Берией — так называемые расстрельные списки", — рассказала ТАСС ведущий государственный судебный эксперт РФЦСЭ Елена Гаврилова.

Сравнительные материалы

Для проведения исследования заказчик также предоставил экспертам сравнительный материал, тоже взятый из личного архива.

В числе документов были письма Сталина министру кинематографии СССР Ивану Большакову и сделанные им пометки к художественному шелковому ковру "Юность вождя", выполненному на Тбилисской шелкоткацкой фабрике к его юбилею.

Особый интерес экспертов вызвали детские рисунки дочери Сталина Светланы Аллилуевой с замечаниями самого вождя. Рисунки были выполнены цветными и простыми карандашами на 14 листах альбомной бумаги для рисования.

"На момент выполнения этих рисунков Светлане было 9–11 лет. Они очень интересные, рисовала она очень прилично. А Иосиф Виссарионович был внимательным и строгим отцом, на них были очень дельные замечания", — отметила Елена Гаврилова.

О трудностях экспертизы

Исследование документов первой половины XX века, как правило, поручается комиссии экспертов. В данном случае сложность представляли необычный для наших дней пишущий прибор — тот самый карандаш синего цвета — и изменившиеся правила написания письменных знаков.

Иосиф Джугашвили (настоящая фамилия Сталина) получал образование сначала в Горийском православном духовном училище, а затем в Тифлисской духовной семинарии.

"То есть он учился писать по дореволюционным прописям — там совсем другие правила написания. У него был очень хороший, сформировавшийся, высоко выработанный почерк для того времени, когда многие люди были малограмотными. А в почерке Сталина были связность, элементы упрощения и усложнения, то есть человек постоянно писал", — обратила внимание эксперт.

Результаты экспертизы

Комиссия экспертов РФЦСЭ, которая изучала предоставленные документы, провела их микроскопический осмотр на предмет выполнения их рукописным способом.

Все тексты, подписи и образцы были отсканированы, после чего эксперты составили подробные разработки — рабочий материал, который включает в себя изображения исследуемых документов и образцов, по которым идет сравнительная работа.

Затем каждый член комиссии отдельно от других приступил к исследованию. После того как все они пришли к собственным выводам, эксперты собрались для обсуждения результатов исследования.

"И мы сошлись во мнении о выполнении исследуемых текстов и подписей самим Сталиным Иосифом Виссарионовичем. Эти результаты были оформлены в виде акта экспертного исследования", — сказала Елена Гаврилова.

Сам заявитель сообщил, что хочет передать эти документы в музей, но их дальнейшая судьба экспертам неизвестна.

Лидия Мисник