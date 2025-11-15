Якушев назвал использование замороженных активов РФ шагом вне правового поля
СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Намерения некоторых государств Евросоюза использовать замороженные суверенные активы России в пользу Украины противоречат международному праву. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев на международном симпозиуме "БРИКС - Европа".
"Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля, и многие страны мира справедливо воспринимают их как банальную кражу", - подчеркнул он.
Он напомнил, что инициатива использовать российские средства получила поддержку некоторых лидеров Евросоюза. "В числе сторонников этой идеи - канцлер Германии Фридрих Мерц и целый ряд европейских политиков", - сказал Якушев.
Политик подчеркнул, что подобный подход не соответствует интересам европейских народов. "Нынешнее руководство Евросоюза пренебрегает национальными интересами и потребностями жителей Европы", - заявил он.
По словам Якушева, многие государства, включая участников симпозиума, выступают против подобных односторонних шагов и считают их дестабилизирующими для мировой экономики.