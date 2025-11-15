Якушев назвал использование замороженных активов РФ шагом вне правового поля

По мнению первого зампредседателя Совета Федерации, многие страны воспринимают такие действия как кражу

Редакция сайта ТАСС

Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев © Александр Река/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Намерения некоторых государств Евросоюза использовать замороженные суверенные активы России в пользу Украины противоречат международному праву. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев на международном симпозиуме "БРИКС - Европа".

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

"Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля, и многие страны мира справедливо воспринимают их как банальную кражу", - подчеркнул он.

Он напомнил, что инициатива использовать российские средства получила поддержку некоторых лидеров Евросоюза. "В числе сторонников этой идеи - канцлер Германии Фридрих Мерц и целый ряд европейских политиков", - сказал Якушев.

Политик подчеркнул, что подобный подход не соответствует интересам европейских народов. "Нынешнее руководство Евросоюза пренебрегает национальными интересами и потребностями жителей Европы", - заявил он.

По словам Якушева, многие государства, включая участников симпозиума, выступают против подобных односторонних шагов и считают их дестабилизирующими для мировой экономики.