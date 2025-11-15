Дмитриев: Лондон отказывается признать свои ошибки, слепо следуя по пути Байдена

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами считает, что британские власти переняли разрушительную политику экс-президента США в вопросах иммиграции, преступности и цензуры

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Лидеры Великобритании отказываются признать ошибки в вопросах иммиграции, преступности и цензуры, слепо идя по пути, заложенному бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Президент Трамп об "ужасном" мэре Лондона и разрушительном кризисе преступности в городе. Лидеры Великобритании по-прежнему отказываются признать катастрофические ошибки в вопросах иммиграции, преступности и цензуры, слепо следуя разрушительному пути Байдена и культуре нулевой ответственности", - написал он в Х, комментируя видео, где президент США Дональд Трамп указал на влияние бездействия мэра Лондона Садика Хана на повышенный уровень преступности в Лондоне.

Ранее Трамп в интервью британскому телеканалу GB News заявил, что из-за бездействия Хана британская столица страдает от высокого уровня преступности. По словам Трампа, руководство Хана, который вступил в должность мэра Лондона в 2016 году, обернулось для города катастрофой.