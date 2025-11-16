Водолацкий: Мерц хочет создания на Украине "подобия гитлерюгенда"

Так первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прокомментировал идею канцлера ФРГ запретить молодым украинцам выезжать из своей страны и отправлять их на фронт

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Идея канцлера Германии Фридриха Мерца о недопустимости выезда молодежи с Украины и необходимости ее отправки на фронт сравнима с нацистским гитлерюгендом, нацелена на уничтожение молодого поколения украинцев - такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Что касается заявления Мерца: как у потомка нациста - генерала СС, у него естественно в крови остается память о своем предке, который воевал против Советского Союза и уничтожал славян. Мерц сегодня хочет, чтобы на Украине было создано подобие гитлерюгенда. Задача Мерца, как и его предка, максимально уничтожать славянский народ. Он нашел метод и способ, который когда-то применял Гитлер: подростков одевать, давать в руки оружие и портрет Бандеры и отправлять на линию боестолкновения, чтобы там погибать - то есть билет в один конец , - отметил Водолацкий.

По его словам, Владимир Зеленский вполне может прислушаться к мнению Мерца, поскольку в текущей политической ситуации Германия остается одной из немногих стран Европы, которая продолжают поставлять Украине оружие и оказывать финансовую помощь на ведение боевых действий.

Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, отметил, что в телефонном разговоре с Зеленским высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ "несли службу в своей стране" и попросил последнего "побеспокоиться об этом". По словам канцлера, молодые мужчины "нужны" на Украине. Он также подтвердил планы правительства Германии лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий.

Гитлерюгенд - военизированная молодежная организация в нацистской Германии. На завершающем этапе Второй мировой войны фашистское руководство мобилизовало подростков из этой организации для участия в боях против войск стран Антгитлеровской коалиции.