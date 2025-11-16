Ушаков: итоги саммита РФ - США на Аляске довели до Украины
Редакция сайта ТАСС
08:39
обновлено 08:49
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Итоги саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже были доведены до украинской стороны, обратил внимание помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Читайте также
Саммит у "крайнего рубежа". Что прояснила встреча Путина и Трампа в Анкоридже
"Вы знаете, понимание Анкориджа доведено до киевской стороны. В Киеве знают об этом", - подчеркнул он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.