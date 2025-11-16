Ушаков назвал договоренности на Аляске хорошим путем для мирного урегулирования

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам заявил, что результаты Анкориджа не нравятся тем, кто хочет продолжать войну до последнего украинца

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, - хороший путь для достижения мирного урегулирования. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию. На основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже", - указал Ушаков. - "Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного регулирования."

Результаты саммита РФ - США в Анкоридже не нравятся ни киевскому режиму, ни ряду европейцев, указал Ушаков. "Им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем, - подчеркнул он. - То есть Анкоридж не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца".