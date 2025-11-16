Дмитриев назвал редкостью молчание США по коррупционному скандалу на Украине

НАБУ И САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на отсутствие реакции Белого дома в отношении украинского коррупционного скандала.

"Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание", - написал он в Х, комментируя материал американского телеканала Fox News по данной теме.

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.