Конкурсная комиссия выберет главу района под Самарой вместо уволенного

Итоговое заседание комиссии планируется 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия выберет главу Кинельского района Самарской области на заседании 20 ноября, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Читайте также

Камень отстранения: чем разозлил губернатора Федорищева глава района

"Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется 20 ноября", - сказали в департаменте.

Прием заявок от кандидатов на конкурс на замещение должности главы Кинельского района закончился 16 ноября. Полномочия возглавлявшего район Юрия Жидкова истекли 29 октября.

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время визита в Кинельский район в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сообщил Жидкову об увольнении. Поводом стало состояние ряда социальных объектов и мемориального камня - он лежал на земле на школьной территории с поврежденной памятной табличкой. Губернатор назвал это пренебрежением районного главы к истории Великой Отечественной войны.

Жидков находился в больнице с 15 по 30 октября. 5 ноября районное собрание представителей утвердило решение о его отставке на основании заявления. 6 ноября Федорищев назначил временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Владимира Чихирева, ранее возглавлявшего город Отрадный, а до 2021 года - город Кинель.