Эксперт Степанов: авианосец в Карибском море ставит США в ситуацию цугцванга

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что операцию не представляется возможным прекратить без какой-либо активной части боевых действий

Авианосец USS Gerald R. Ford (в центре) © Gladjimi Balisage/ US Navy/ Getty Images

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прибытие американского авианосца Gerald R. Ford в Карибское море поставило генералитет США и Пентагон в безвыходное положение. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Ранее Южное командование ВС США сообщило, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

"Трамп поставил свой генералитет и руководство Пентагона в, де-факто, безвыходное положение, в позицию цугцванг, когда любое принятое решение может привести к негативным последствиям. Прежде всего речь о том, что в публичном пространстве уже была озвучена, в том числе устами главы Пентагона Пита Хегсета, информация о начале операции", - сказал эксперт.

Он отметил, что операцию не представляется возможным прекратить без какой-либо активной части боевых действий "ни с точки зрения сохранения имиджа, ни с точки зрения уже затраченных финансовых средств на развертывание такой мощнейшей группировки".

Степанов подчеркнул, что заход американских кораблей в Карибское море уже запустил "обратный отсчет". "Военное приготовление находится на финальной стадии. Авианосная ударная группа во главе с флагманом авианесущим крейсером Gerald R. Ford - самым дорогим в истории авианосцем - является именно тем "разящим наконечником", который будет применяться прежде всего для завоевания господства в воздухе и нанесения высокоточных ударов по объектам, которые уже определены и озвучены в публичном пространстве через публикации на ресурсах аффилированных с Пентагоном аналитических центров", - проинформировал он.

Готовность Венесуэлы

Тем не менее эксперт уточнил, что Венесуэла также находится в состоянии наивысшей степени боеготовности. Так, он указал на де-факто проходящую активную мобилизацию человеческого ресурса и процесс выстраивания эшелонированной системы ПРО-ПВО.

"Есть однозначное понимание, что реальных боевых потерь американской стороне в этом столкновении не избежать", - добавил эксперт.