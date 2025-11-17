Захарова: в ЕК "накаркали" будущее Украины, говоря о размещении ее военных в ЕС

Киеву они тогда "больше не понадобятся", заявила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс "накаркал" будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в Евросоюзе (ЕС), поскольку Киеву они тогда "больше не понадобятся". Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Кубилюс выступил с предложением после завершения конфликта на Украине развернуть "украинские батальоны" в приграничных с Россией странах ЕС. "Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся", - отметила Захарова, комментируя это заявление.

Кубилюс также предложил начать размещение украинских военных с Литвы для передачи боевого опыта.