Небензя назвал резолюцию США по Газе очередным "котом в мешке"

Документ не должен стать ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля, подчеркнул постпред РФ при ООН

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя © AP/ Angelina Katsanis

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Американская резолюция по сектору Газа, принятая в Совете Безопасности ООН, является очередным "котом в мешке". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования.

"В плане президента [США Дональда] Трампа не указывалось, что они будут заниматься демилитаризацией Газы и разоружением местных группировок, используя все доступные средства. В резолюции же миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить ее в сторону конфликта и вывести за рамки миротворчества. Насколько мы понимаем, ни одна из потенциальных стран - поставщиков контингентов на такое не подписывалась. При этом отмечаем, что членам совета фактически не дали времени на добросовестную работу и поиск компромиссов. Выкручивание рук по столицам и делегациям здесь, в Нью-Йорке, добросовестной работой не назовешь. Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ - это очередной кот в мешке. По сути, совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона", - подчеркнул он.

"Главное, чтобы этот документ на стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению", - сказал Небензя.

Постоянное представительство США при ООН ранее сообщало, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября.

Ранее СБ ООН принял документ, РФ и Китай воздержались от голосования.