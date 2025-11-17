СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

Китай и Россия воздержались

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа, сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября

На прошлой неделе постпредство РФ при ООН сообщило, что Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по достижению устойчивого мира в Газе. РФ, в частности, указала на то, что в проекте резолюции США не подтверждена двухгосударственная формула палестино-израильского урегулирования.