Пушков: Умеров сбежал в Турцию из-за страха уголовного преследования

Пока расследование на Украине коснулось сферы энергетики, "но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны", указал сенатор

Редакция сайта ТАСС

Рустем Умеров © AP Photo/ Emrah Gurel

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров сбежал в Турцию, пока коррупционный скандал и расследования не коснулись сферы обороны Украины. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Экс-министр обороны Украины, глава СНБО Рустем Умеров спрятался в Турции, когда в Киеве разразился коррупционный скандал с участием близкого партнера Зеленского Миндича, тоже сразу же убежавшего в Израиль. Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

Через день после обнародования антикоррупционного расследования по делу Миндича в сфере энергетики, 11 ноября, Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон. В тот же день имя Умерова всплыло в деле о коррупции. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова. На этом фоне Гончаренко выразил сомнение, что Умеров вернется на Украину. После стало известно, что из Турции он отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

17 ноября Гончаренко сообщил, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив свою командировку до 19 ноября. А Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что Умеров находится в США, где проводит "ряд рабочих консультаций и встреч".

После этого украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что возвращение секретаря СНБО на Украину планируется 20 ноября.