Дума подготовит обращение к кабмину об изъятии Европой активов России

Рассмотреть документ планируется на заседании палаты парламента 20 ноября, отметил председатель ГД Вячеслав Володин

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Рассмотреть документ планируется на заседании палаты парламента 20 ноября.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах.

"Давайте мы с вами подготовим обращение к правительству РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг. До этого времени можно будет его качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство с тем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать", - сказал Володин.

Он также отметил необходимость проинформировать парламенты ряда государств о возможных последствиях принятия решений, касающихся изъятия российских активов. "Мы должны здесь, со своей стороны, предостеречь парламенты национальных государств. С другой стороны, быть готовыми ответить жестко. И в этой связи попросим правительство внести предложение, если будет необходимо изменить законодательство", - добавил председатель Госдумы.

С обращением дать соответствующее поручение к Володину обратился председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Сейчас устами руководителей Европейской комиссии речь идет уже о прямом призыве к конфискации наших активов. То есть это уже призыв к открытому хищению нашей собственности. Кстати, помимо прочего, такое предложение противоречит даже нормам, урегулированных документами самого Евросоюза", - отметил он.