Эксперт Степанов: Париж намерен развернуть на Украине носители ядерного оружия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Передача Украине 100 французских истребителей Rafale делает из нее площадку для потенциального развертывания европейского ядерного оружия. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Надо сразу отсылку делать к заявлениям [президента Франции Эмманюэля] Макрона о том, что он готов установить ядерный зонтик над Восточной Европой, что предполагает прежде всего развертывание носителей высокоточных ракет ASMP-A. И Украина постепенно становится ключевым плацдармом в рамках концепции Парижа по инсталляции общеевропейского ядерного инструментария", - сказал эксперт, уточнив, что истребители Rafale являются носителями термоядерного оружия.

Кроме того, Степанов указал, что готовность Франции к выделению порядка 100 единиц такой авиатехники говорит о планах Парижа формировать наступательные возможности.

"И тут еще важный вопрос: "А чем будут замещены эти Rafale?". Проанализировав производственные возможности европейского военно-промышленного комплекса, де-факто, мы видим, что ответа на этот вопрос нет. И все это говорит о продолжающемся масштабнейшем проекте замещения всех европейских истребителей на американские F-35", - добавил эксперт.

17 ноября Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным телеканала LCI, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale для украинской армии. Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции 100 истребителей Rafale.