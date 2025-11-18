МИД РФ: резолюция США по Газе противоречит международно-правовым решениям

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что общепризнанные договоренности предусматривали создание независимого и территориально непрерывного Государства Палестина в границах 1967 года

Здание МИД РФ © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Американская резолюция по сектору Газа, принятая в Совете Безопасности ООН, противоречит международно-правовым решениям о создании Государства Палестина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Приходится констатировать, что принятая резолюция 2803 не наделяет Совет Безопасности должными прерогативами по поддержанию мира и безопасности, противоречит духу подлинного миротворчества, общепризнанным международно-правовым решениям, предусматривающим создание независимого и территориально непрерывного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули в российском министерстве, "остановить войну и страдания гражданского населения в анклаве можно было бы давно, если бы Вашингтон методично, шесть раз за последние два года, не применял право вето против проектов резолюций с требованиями о незамедлительном прекращении огня".

В министерстве назвали показательными "форсированные, по сути, ультимативные методы продвижения американского проекта - без добросовестного обсуждения, учета принципиальных замечаний других делегаций, под прямыми угрозами возобновления масштабного кровопролития в Газе". "Выправлению положения не помогла даже такая мера, как распространение российского контрпроекта, призванного преодолеть возникшие в СБ ООН противоречия путем возврата к консолидированным международно-правовым основам палестино-израильского урегулирования", - добавили там.

Содержание резолюции

Как пояснили в МИД РФ, в основе подготовленного Вашингтоном документа - учреждение так называемого Совета мира по управлению Газой во главе с президентом США Дональдом Трампом и с подключением, по его словам, некоторых других "авторитетных и уважаемых мировых лидеров". Совет, в свою очередь, уполномочен развернуть в координации с Израилем и Египтом некие Международные стабилизационные силы, на которые возложены, в том числе, миропринудительные функции по демилитаризации анклава, разоружению ХАМАС и других вооруженных формирований.

При этом участие Палестинской национальной администрации (ПНА), подчеркнули в дипведомстве, в управлении сектором и в целом в определении будущего палестинцев на основе двугосударственной формулы не предусматривается. Не фиксируются также обязательства Израиля "как оккупирующей державы, включая отказ от аннексии палестинских земель и отвод своих сил".

"Совет Безопасности ООН и Секретариат ООН полностью выведены "за скобки" как с точки зрения контроля и отчетности создаваемых в Газе структур, так и практических модальностей ввода и размещения международного контингента", - отметили в министерстве.

Позиция РФ

В МИД РФ пояснили, что Россия воздержалась при голосовании, учитывая позицию руководства ПНА, заинтересованных арабских и мусульманских стран в поддержку американского документа, а также во избежание рецидива насилия и силовых действий в Газе. Документ приняли 13 голосами "за", Китай также воздержался.

"Главное теперь, чтобы указанное решение не стало ширмой для бесконтрольных экспериментов на оккупированной палестинской территории, не превратилось в окончательный приговор для законных прав палестинцев на самоопределение, чаяний израильтян о безопасности и мирном сосуществовании в регионе", - заключили в МИД РФ.