Захарова: ЕС был частью коррупционных схем Миндича

По словам официального представителя МИД РФ, европейские политики не могли не знать, куда идут деньги

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Европейские политики были не просто в курсе, а являлись частью коррупционных схем, которые возглавлял украинский бизнесмен Тимур Миндич. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Когда говорят, [что] возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель? Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих. Если Урсула закупала вакцины для Европейского Союза по СМС, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали, - сказала дипломат. - Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры".

10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств.