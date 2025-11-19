Мединский высмеял запрет имен российских императоров на Украине

Помощник президента России заявил, что особые заслуги обнаружились у "Миколы" Гоголя

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей статье для "Комсомольской правды" высмеял решение Украины запретить имена российских императоров.

В статье говорится, что "особые заслуги" обнаружили "у "Миколы" Гоголя как (не смейтесь) известного "собирателя украинского фольклора". На Украине были запрещены "Микола Перший" и "Микола Другий". "Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже", - подытожил Мединский.

Как отмечается в статье, институт национальной памяти Украины опубликовал подробные проскрипционные списки тех, чьи имена отныне на Украине должны быть преданы забвению, и отдельно - списки "разрешенных" имен. В список "запрещенных" имен попали более 80 человек, в частности, Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Белинский, Бунин, Тургенев, Глинка, Мусоргский, Суриков.