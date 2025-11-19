В Госдуме назвали "припарками для мертвого" новую партию военной помощи Украине

Подобные действия мешают установить мир на Украине, подчеркнул депутат Михаил Шеремет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Одобрение проекта предоставления Украине на $105 млн военной поддержки бесполезны как "припарки для мертвого". Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее Госдепартамент одобрил потенциальное предоставление Украине материально-технического обеспечения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на $105 млн. Американская сторона считает, что возможная сделка укрепит оборонный потенциал Украины.

"Видимо, США, пренебрегая, мнением своих граждан и собственной безопасностью, действуют по принципу "горит сарай, гори и хата", ошибочно надеясь, что они далеко, и это пламя не сможет перекинуться на их страну, очень напоминающую бочку без крышки с сухим порохом. Хотя, вне сомнения, руководство Америки прекрасно осознает, что эти деньги и новые поставки летального оружия для Украины, сегодня больше похожи на припарки для мертвого, таким образом они лишь бесчеловечно продлевают предсмертную агонию погрязшей в коррупции страны", - сказал Шеремет.

Депутат добавил, что подобные действия мешают установить мир на Украине.