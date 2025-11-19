Захарова: Россия предложила США возобновить прямые рейсы

При этом ответа от Вашингтона нет, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. РФ сделала США предложение о возобновлении прямого авиасообщения, однако ответа со стороны Вашингтона нет.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. Потому что мы такое предложение сделали о возобновлении прямого авиасообщения, которое, напомню, занимало 9 часов полета из Москвы в Нью-Йорк или Вашингтон. Никакого ответа нет до сих пор", - сказала дипломат.