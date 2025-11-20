Интервью

Мария Захарова: Запад применяет "план Гитлера" против Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС объяснила, кто ответственен за размах коррупции киевского режима, прокомментировала публикации в западных СМИ якобы о подготовке РФ и США соглашения по украинскому урегулированию и ответила на вопрос, что стоит за последними действиями Варшавы против РФ

Илья Ермаков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

— Сразу перейдем к актуальной повестке: есть разные слухи о бегстве секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, о грядущей отставке главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, публикации о визите Зеленского в Турцию и поездке американцев в Киев. Скажите, пожалуйста, в контексте всего этого что бы вы сегодня могли сказать властям в Киеве?

— Вы знаете, я как-то не уверена, что нужно им что-то говорить. Я думаю, что все должны видеть этот момент, наблюдать, к чему приводит террористическая деятельность, которая сопряжена еще с такой международной коррупционной машиной, кровавой и страшной. Я категорически не согласна с тем, что это называется коррупционным скандалом. Я считаю, что мы тем самым, получается, подтверждаем, что все остальное у них нормально, а это просто какое-то недоразумение или отдельно взятый случай, который якобы не является системным. Это не просто коррупционный скандал, это не только коррупционный скандал, это вообще не отдельно взятый коррупционный скандал. Это очередной гнойник, который лопнул на вот этом самом загнивающем теле киевского режима, понимаете? Это как раз таки системная вещь, которая начинает проявляться все отчетливее.

И пусть все те, кто ставил на Зеленского, пусть все те, кто в него вкачивал деньги, теперь смотрят, не отрывая глаз, на то, что они породили. Пусть они не отводят взгляды, пусть они не говорят о том, что не знали, не ведали, не думали. Нет, это их выкормыш, это их произведение вот такое уродское, это их Франкенштейн, понимаете? Это человек, на которого они буквально сатанински молились, это идол, которому они поклонялись и заставляли поклоняться других. Пусть они на все это взирают.

И пусть это самое сообщество западное, все те силы, которые его нянчили, которые давали ему всевозможные трибуны, которые обвешивали его всякими наградами, которые, как там у них любят, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки. Вот пусть они берут и разделяют эту самую минуту антиславы с ним и с ними со всеми.

Кто, где, куда перемещаются у них, честно говоря, я особо не слежу, потому что и фейков много, и надо будет исходить из подтвержденной информации. Но я считаю, что западное сообщество должно в данном случае не отстраняться и не делать губы трубочкой и не говорить, что они даже представить себе не могли. Мы об этом, о том, что там творится, говорили не последние несколько лет, а мы говорили на системной основе все эти годы, десятилетия говорили.

Если в начале еще ситуацию на Украине можно было хоть как-то объяснить, так сказать, хаосом 1990-х, отсутствием реальных украинских патриотов, которые думали бы о своей стране больше, чем о своих кошельках, то потом уже ничем оправдать это было нельзя, потому что Запад именно в эту коррупционную сущность и движок вливал колоссальные деньги, прокручивал их, забирал себе отмытые, как он считал, деньги, использовал киевский режим в различных своих схемах и комбинациях.

Читайте также

Визит на фоне скандала: как на Украине отвлекают внимание от дела о коррупции

Кому он был нужен для электоральных процессов за рубежом, кому он нужен был для вывода средств, кому и для того и для другого, кому нужно было средства через него отмывать на, опять же, электоральные процессы — чего там только не было. Пусть они наслаждаются тем, что породили, и эта минута, как я уже сказала, антиславы, она не только Зеленского, она их всех.

Они сейчас должны, по сути, оправдываться перед мировым большинством [за то], как на планете Земля в первой четверти XXI века они добились абсолютного расчеловечивания по всем параметрам и разрушения государства, которое имело все шансы и все основания стать одним из самых благополучных не только на Европейском континенте, но и в мире.

— В мировых СМИ появились сообщения о том, что уже на этой неделе якобы будет представлено какое-то рамочное соглашение по Украине, над которым работали Россия и США. Все это пишут со ссылкой на Politico. Зачем сейчас, на ваш взгляд, публикуются такие материалы? И как в Москве расценивают такую информацию?

— Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. Поэтому я скажу то, из чего и надо исходить, оценивая подобные публикации. Есть официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться.

Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в Министерстве иностранных дел не получали. Ну а откуда у изданий такие новости, такие данные? Думаю, что они не только должны иметь возможность поделиться этой информацией, а буквально, в принципе, наверное, и обязаны. Потому что, если они что-то заявляют, что будоражит сознание большого количества людей, все-таки, мне кажется, было бы правильно рассказать, откуда у них такие данные, или каким-то образом все это конкретизировать. Потому что в различных аспектах подобные вещи мы видим сейчас в разных изданиях.

— Повестка сейчас действительно очень плотная. Польша заявила о решении закрыть последнее генконсульство Российской Федерации. Вы уже анонсировали, что будут приняты ответные меры. Для чего Варшава вообще сейчас предпринимает подобные шаги?

— Тоже хороший вопрос, который нужно задать им. Мы ответ, в принципе, уже давали несколько лет назад, когда констатировали, что официальная Варшава, как и целый ряд других стран натовского блока, сделала ставку на агрессию во всех смыслах этого слова: кто-то снабжал Зеленского оружием и использовал его в качестве инструмента борьбы с нашей страной, кто-то политически, кто-то экономически использовал нелегитимные способы, как они говорили, нанесения России стратегического поражения и так далее. Как они считают, видимо, ломать не строить.

Читайте также

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

Это их, я так понимаю, позиция. Для чего им это нужно? Почему эти страны не хотят жить в мире, добрососедстве? Почему они не хотят строить коллективную безопасность? Почему они сделали ставку на русофобию? Это вопрос к ним, к их режимам, к правительствам. Делают ли они это самостоятельно? Давит ли на них Североатлантический альянс? Являются они проводниками чужой воли? Этот вопрос надо задавать им. Мы исходили из других параметров. Мы давали все возможности и демонстрировали добрую волю. Кстати говоря, результаты были от этого взаимодействия. Но это вопрос все-таки к той стране, зачем они все это делают. Но я думаю, сейчас они демонстрируют уже в открытую, кто является агрессором на самом деле.

— И хотелось бы в качестве последнего вопроса вернуться к первой теме, которую мы с вами обсуждали. Много говорится о действиях именно киевского режима. А что бы вы могли лично посоветовать простым украинцам, которые сейчас находятся на Украине и все это наблюдают?

— Я, по-моему, этим занимаюсь все эти годы, потому что, несмотря на то что понятно, кто нам противостоит, мы видим врага в лицо, мы видим его следы, следы вражеские, мы понимаем, кто за ним стоит. Мы все это видим и понимаем. Но при этом мы всегда говорили о том, что есть народ Украины, который обманут, который растерзан, который где-то, может быть, изнасилован, которому разрушают его уклад, его историю, его традиции, который втягивают, как было это неоднократно в истории с разными народами, вот в такое абсолютно никому не нужное противостояние. Мы все же это говорили.

Мы всегда подчеркивали, что, очевидно, людей сделали заложниками чужих интересов, чужих игр, чужих махинаций. Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы, потому что это делается не для защиты Украины, это делается не для поднятия или укрепления обороноспособности этой страны, это делается для того, чтобы выполнить заказ по убийству граждан Украины. У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, одним из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового.

Читайте также

Общие делишки: почему в Европе продолжают встречать Зеленского с распростертыми объятиями

Такие планы были у западников и 85 лет назад. Вы вспомните, как бушевал нацизм и фашизм в той же самой Украине. Видимо, не изжито было. Видимо, не нужна была свободная Украина Западу и не нужны были украинцы, которые не вставали бы, как тогда, 85 лет назад, коллаборационисты под знамена нацизма. Либо под знаменами нацизма, сейчас уже неонацизма, должны быть, с точки зрения Запада, украинцы, либо их нужно, с их точки зрения, уничтожать. Ровно так было сформулировано в плане Гитлера по захвату Советского Союза, план был сформулирован в отношении славянского населения.

То же самое мы сейчас видим. Поэтому тем, у кого есть понимание, что они могут подпасть под насильственную мобилизацию на Украине, совет только один: не рассматривать это как предательство Украины. Потому что Украину предали другие: Украину предал Зеленский, до него предавали Порошенко, вся эта клика, вся эта свора бесноватых, алчных, ненормальных людей. [Нужно] спасать себя, спасать своих близких, любым доступным способом. Что касается людей, которые не подпадают под мобилизацию, хотя я уже не знаю, кто на Украине не является объектом, учитывая вот эти озвученные планы.

Не знаю, как складывается и сложится в эти дни судьба Зеленского, но мы же прекрасно понимаем, что вот эта агрессивная западная мысль все равно будет пробивать себе дорогу и не снимется с повестки. Вы же слышите, что необходимость мобилизации на Украине вплоть до женщин, снижение мобилизационного возраста — это то, что Запад поставил перед Банковой в качестве абсолютно необходимого плана. Поэтому я не знаю, как сложится в эти дни ситуация непосредственно с нынешней кликой, но то, что Запад, его агрессивная часть, от этой идеи, очевидно, на данном моменте не отказывается, это тоже граждане Украины должны понимать и делать соответствующие выводы.