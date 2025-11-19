Захарова: гонения Киева на церковь должны побуждать Рубио к урегулированию на Украине

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что госсекретарь США заявил о себе как о яром представителе традиционной христианской религии

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь должны побудить госсекретаря США Марко Рубио с учетом его религиозных взглядов к мирному урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

Дипломату был задан вопрос, действительно ли Рубио против мирного урегулирования на Украине. "Могу рассказать, что в ходе переговоров - не буду конкретизировать какого дня и какого уровня переговоры, но могу заверить, что это были официальные переговоры - в ходе одних из этих переговоров российская сторона детально через госсекретаря доводила до сведения Вашингтона о плачевном состоянии христианства на Украине, о тех гонениях, которые испытывают на себе христиане, о тех зверствах, которые творит режим Зеленского в отношении самой многочисленной религиозной группы на территории Украины, - сказала она. - Мы передавали материалы, мы рассказывали и видели живой интерес со стороны американской делегации к деталям. И это тоже должна быть часть, которая очевидно может и обязана побуждать госсекретаря США к активным действиям по поиску именно мирного урегулирования, а не продолжения боевых действий".

Захарова напомнила, что Рубио заявил о себе как о яром представителе традиционной христианской религии. "Я не помню, честно говоря, кто из ярых сторонников, искренне верующих в Иисуса Христа, может быть адептом войны и может отказаться от использования любого шанса, который ведет к мирному урегулированию", - добавила она.

Дипломат также отметила, что видела мало примеров людей, кто так демонстративно говорит о своей вере, занимая определенные высокие государственные посты. "И при этом не просто не стесняются, а декларируют свою приверженность, если они не являются представителями тех государств, где религия является государственной. В Америке нет государственной религии, но он демонстрирует свои религиозные взгляды очень активно. Как же он может быть сторонником немирного пути?" - продолжила она.

"Мне кажется, вопрос должен быть задан так: как сочетаются его, как я понимаю, жизненно важные взгляды, его экзистенциальное мировоззрение с вопросами урегулирования ситуации на Украине? Это человек, который сделал свою христианскую позицию в том числе и частью своей политической карьеры. Если так он себя и представлял американским гражданам, если таким образом добивался успеха в политической карьерной лестнице, это должно сочетаться с его шагами в качестве государственного деятеля. Здесь не должно быть противоречий", - подчеркнула Захарова.