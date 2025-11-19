Захарова рассказала, как Борис Джонсон сорвал ее визит в британский парламент

За несколько лет до начала специальной военной операции против официального представителя МИД РФ Западом уже применялись ограничения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что еще за несколько лет до начала специальной военной операции в отношении нее Западом уже применялись ограничения. Так, под давлением экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона было отозвано ее приглашение в парламент.

"Выдавать британские визы мне перестали уже давно, и это было задолго до 2022 года. Я помню, как примерно в 2018 или в 2019 году получила приглашение на выступление в британском парламенте на заседании какого-то комитета", - сказала дипломат в интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС. Захарова уточнила, что одной из тем для обсуждения в комитете британского парламента тогда была ситуация на Украине, "потому что она развивалась уже к этому моменту несколько лет после 2014 года". "И я, получив это приглашение, решила, что, наверное, можно будет и принять участие. Но потом оно было отозвано под давлением Бориса Джонсона, который был на тот момент министром иностранных дел. Форин-офис сделал все, чтобы это приглашение отобрать", - констатировала Захарова.

"А когда мы подали паспорта на визы для того, чтобы принять участие в международном информационном форуме на территории Британии, визу мне не дали", - привела еще один пример официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому история с санкциями была завуалирована, они уже давно в отношении меня это делали", - заметила дипломат.

Она также обратила внимание на то, что западные санкции были введены четыре года назад, до начала специальной военной операции. "Я стала первым российским дипломатом - вообще первым отечественным дипломатом и российским, и еще времен Советского Союза, - в отношении которых ввели санкции. Против меня санкции были введены натовскими странами впервые вообще в истории нашей дипломатии, до начала специальной военной операции", - отметила Захарова.