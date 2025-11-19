Захарова: "наши люди" не отказались от дружбы, но готовы дать отпор расчеловечиванию

Россияне готовы идти до конца, отстаивая истину, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что россияне из-за действий Запада не разучились любить и дружить, но готовы идти до конца, отстаивая истину.

"Наши люди продолжают любить людей разных стран и народов. Наши люди готовы и дружить, и сотрудничать, независимо от того, какую боль сейчас принесла нам вся эта западная машина, и Америка под [экс-президентом США Джо] Байденом, и натовцы и так далее. Все равно люди, наши люди, они не отказались от любви, от дружбы, от сотрудничества", - сказала дипломат в интервью в рамках медиафорума Международного клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Но при этом наши люди знают, за что они готовы идти до конца. За то, чтобы сохранять истинные ценности. Для того чтобы не покорять весь мир, а для того, чтобы отстаивать правду и истину. Для того чтобы нам потом не рассказывали, что мы гуманоиды, что мы бесполые существа, что мы рабы или еще что-нибудь", - подчеркнула Захарова. Она уверена, что россиянам "это все не нужно", потому что они знают, "к чему приводят ситуации, когда ты не даешь отпор этому расчеловечиванию".