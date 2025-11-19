Захарова: Россия хочет жить в мире с моральными устоями

Предлагаемый РФ формат общения развивается и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС, указала официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия хочет жить в равноправном мире с моральными устоями и равными возможностями для всех. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Мы хотим жить в мире, и мы предлагаем такой формат общения, который сейчас развивается и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС, когда страны имеют равноправное, истинно равноправное, не только по закону, но еще и по морали, по вопросам нравственности, в культурологическом смысле, в традиционном смысле, имеют равные возможности", - сказала она.

"Вот мы за этот мир и такой мир мы предлагаем, мы показываем, что он возможен, что это отнюдь не утопия. Утопией было бы рассказывать всем, что все будут одинаковыми, и нам нужно отказаться от своих желаний, от национальных интересов каждого. Вот это утопия. Мы не утопию не предлагаем. Мы предлагаем равноправие, мы предлагаем мир возможностей, мы предлагаем диалог, мы предлагаем сохранение международного права, мы предлагаем многоголосие", - подчеркнула представитель российского дипведомства.