Песков: разговор Путина и Трампа можно организовать моментально

Для этого нужна подготовка, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США можно организовать моментально.

"Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся контакты России и США на высшем уровне.