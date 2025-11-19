Захарова: Запад хочет уничтожить украинцев, как Гитлер славян

Западным странам не нужна была свободная Украина, предположила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила планы Запада, подразумевающие уничтожение украинцев, с замыслами Гитлера по уничтожению славян.

"У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового", - заявила дипломат в интервью ТАСС. Она отметила, что "такие планы были у западников и 85 лет назад", призвав вспомнить, "как бушевал нацизм и фашизм в той же самой Украине".

"Видимо, не изжито было. Видимо, не нужна была свободная Украина Западу и не нужны были украинцы, которые не вставали бы, как тогда, 85 лет назад, коллаборационисты под знамена нацизма. Либо под знаменами нацизма, сейчас уже неонацизма, должны, с точки зрения Запада, вставать украинцы, либо их нужно, с точки зрения Запада, уничтожать", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства, указав, что "ровно так было сформулировано в плане Гитлера по захвату Советского Союза, план был сформулирован в отношении славянского населения". "То же самое мы сейчас видим", - подчеркнула Захарова.