Захарова: Запад должен разделить с Зеленским ответственность за происходящее

По словам официального представителя МИД РФ, вскрывшиеся махинации не просто коррупционный скандал, а системное для киевского режима явление

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Нянчивший" Владимира Зеленского Запад должен разделить с ним ответственность за коррупционные махинации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

"Пусть это самое сообщество западное, все те силы, которые его нянчили, которые давали ему всевозможные трибуны, которые обвешивали его всякими наградами, которые, как там у них любят, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки, - вот пусть они берут и разделяют эту самую минуту антиславы с ним и с ними со всеми", - сказала она.

"Я думаю, что все должны видеть этот момент, наблюдать, к чему приводит террористическая деятельность, которая сопряжена еще с такой международной коррупционной машиной, кровавой и страшной", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

Как отметила Захарова, происходящее на Украине не просто коррупционный скандал, а системное для киевского режима явление. "Я категорически не согласна с тем, что это называется коррупционным скандалом. Я считаю, что мы тем самым, получается, подтверждаем, что все остальное у них нормально, а это просто какое-то недоразумение или отдельно взятый случай, который якобы не является системным. Это не просто коррупционный скандал, это не только коррупционный скандал, это вообще не отдельно взятый коррупционный скандал. Это очередной гнойник, который лопнул на вот этом самом загнивающем теле киевского режима, понимаете? Это как раз таки системная вещь, которая начинает проявляться все отчетливее", - добавила она.

"И пусть все те, кто ставил на Зеленского, пусть все те, кто в него вкачивал деньги, теперь смотрят, не отрывая глаз, на то, что они породили. Пусть они не отводят взгляды, пусть они не говорят о том, что не знали, не ведали, не думали. Нет, это их выкормыш, это их произведение вот такое уродское, это их Франкенштейн, понимаете? Это человек, на которого они буквально сатанински молились, это идол, которому они поклонялись и заставляли поклоняться других. Пусть они на все это взирают", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Влияние Запада

По словам Захаровой, Россия много лет говорила о происходящем на Украине, в то время как Запад вливал колоссальные деньги в коррупционную сущность Киева. "Западное сообщество должно в данном случае не отстраняться и не делать губы трубочкой и не говорить, что они даже представить себе не могли. Мы об этом, о том, что там творится, говорили не последние несколько лет, а мы говорили на системной основе все эти годы, десятилетия говорили. Если в начале еще ситуацию на Украине можно было хоть как-то объяснить, так сказать, хаосом 1990-х, отсутствием реальных украинских патриотов, которые думали бы о своей стране больше, чем о своих кошельках, то потом уже ничем оправдать это было нельзя, потому что Запад именно в эту коррупционную сущность и движок вливал колоссальные деньги, прокручивал их, забирал себе отмытые, как они считали, деньги, использовал киевский режим в различных своих схемах и комбинациях, - продолжила она. - Кому он был нужен для электоральных процессов за рубежом, кому он нужен был для вывода средств, кому и для того, и для другого, кому нужно было средства через него отмывать на, опять же, электоральные процессы, чего там только не было".

"Пусть они наслаждаются тем, что породили, и эта минута, как я уже сказала, антиславы, она не только Зеленского, она их всех. Они сейчас должны, по сути, оправдываться перед мировым большинством [за то], как на планете Земля в первой четверти XXI века они добились абсолютного расчеловечивания по всем параметрам и разрушения государства, которое имело все шансы и все основания стать одним из самых благополучных не только на европейском континенте, но и в мире", - заключила дипломат.

Дело Миндича

Коррупционный скандал, получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт", - по имени бизнесмена Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.