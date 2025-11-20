Володин назвал предопределенной победу России в СВО

НАТО хочет компенсировать свои издержки за счет российских активов, подчеркнул председатель Госдумы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Победа России в специальной военной операции предопределена, при этом НАТО хочет компенсировать свои издержки за счет российских активов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена. Уважаемые коллеги, на территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят свои издержки взять и за счет нашей страны компенсировать", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта обращения Госдумы к правительству РФ об ответных мерах в случае хищения активов России в ЕС.