Песков: обвинения Лондона в нацеливании лазеров на пилотов надо адресовать в МО
Редакция сайта ТАСС
10:13
обновлено 10:38
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Обвинения Великобритании в якобы нацеливании российским разведывательным кораблем лазеров на пилотов королевских ВВС должны комментировать в Минобороны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сказал, что вопрос необходимо "адресовать в Министерство обороны", так как он касается действий военных кораблей ВС РФ. "Здесь комментировать могут только наши военные", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.