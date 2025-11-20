Фадеев поддержал законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что было бы лучше, чтобы этот вопрос был решен самим обществом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает правильным принять закон, закрепляющий наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ, но сожалеет, что общество само не справилось с этой задачей.

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ранее внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ.

"Я считаю, что это правильно. Но мне жаль, что для решения этого вопроса пришлось задействовать Государственную думу и принимать закон. Жаль, что общество не смогло добиться того, чтобы безответственные дизайнеры или их заказчики не стирали кресты с изображений православных храмов", - сказал Фадеев журналистам.

По его словам, было бы лучше, чтобы этот вопрос был решен самим обществом, но "оно не справилось с этой задачей, поэтому пришлось подключать Государственную думу.