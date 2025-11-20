Захарова назвала травлей обвинения МИД Черногории против посла России

Официальный представитель МИД РФ отметила, что любое публичное выступление российского дипломата в странах Запада регулярно вызывает обостренную, болезненную реакцию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала травлей дипломатов выдвинутые дипведомством Черногории против посла РФ Александра Лукашика обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела этой страны.

"Российские представители выступают в этом смысле действительно тем источником, который на Западе хотят осушить. В корне неправильный подход и опасный, в первую очередь для них самих. Жить в таком симуляторе правды, жить в мире фейков и постправды опасно для тех, кто там внутри находится. Ну и, помимо всего прочего, вся эта травля дипломатов, это все противоречит классической международной практике, демократическим нормам, в том числе Всеобщей декларации прав человека 1948 года, и, конечно, идет вразрез с соответствующими конвенциями, Венскими конвенциями о дипломатических, консульских сношениях", - сказала дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что любое публичное выступление российского дипломата в странах Запада регулярно вызывает обостренную, болезненную реакцию. "Любое слово правды рассматривается там как прямая угроза, мне кажется, внедряемому в умы тезису о якобы агрессивной сущности России и всем тем, как они говорят, нарративам, которые разрушают головы западных европейцев или англосаксов, и без того засоренные всяким мусором. Складывается впечатление, что недруги России соревнуются буквально в желании внести свой вклад в русофобскую кампанию. Для этого они стремятся скрыть правду, они переиначивают факты, они искажают сведения, они лишают собственную общественность законного доступа к объективной информации, альтернативным оценкам", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что дипломат не просто может, а обязан доводить до широкой аудитории позицию своей страны, не вмешиваясь во внутренние дела. "Если кто-то с чем-то не согласен, бороться как раз надо в рамках дискуссии, при помощи аргументов, а не путем, так сказать, вырывания интервью с печатных полос, из газет, вырубания текстов из интернета, придумыванием небылиц относительно того, что не хватает места на серверах, и оскорблением в адрес говорящего", - пояснила она. Дипломат добавила, что российская сторона в ситуациях несогласия, в свою очередь, публикует официальное опровержение.

Захарова также напомнила о недавнем отказе итальянской газеты Corriere della Sera от публикации интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД РФ рассказала, что министр сопроводил изложенные в интервью факты специальной припиской о том, что эти сведения, вероятно, "будут полезны итальянской аудитории для понимания ситуации", но эту часть газета тоже вырезала.

Вызов посла РФ в МИД Черногории

17 ноября Лукашик был вызван в Министерство иностранных дел Черногории из-за заявлений, которые официальные власти страны расценили как вмешательство во внутренние дела. Поводом для вызова посла России в МИД Черногории стали его публичные оценки решения парламента страны направить до двух военнослужащих в механизм НАТО NSATU, занимающийся вопросами безопасности и подготовки украинских сил. В своем комментарии российский дипломат охарактеризовал этот шаг как подтверждение курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой и как стремление участвовать в инициативах, которые направлены против России.