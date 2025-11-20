Захарова: постпред США при НАТО не уполномочен рассуждать об обращении с активами РФ

Официальный представитель российского МИД отметила, что Москву уже давно не удивляют спекуляции Запада по этой теме и их игнорирование Устава ООН и других международно-правовых норм

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер не уполномочен рассуждать о вопросе обращения с российскими активами, у него нет на это ни мандата, ни компетенции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

Дипломат прокомментировала заявление Уитэкера, который призвал Европу "перейти на новый уровень агрессивности в отношении России и изъять замороженные российские госрезервы для обеспечения финансирования Украины на несколько лет вперед". "Считаю, что какие-либо рассуждения Мэтью Уитэкера по данному сюжету буквально неуместны и не только в силу ущербности, преступности продвигаемого этого нарратива, как они говорят, но и явного отсутствия банальной компетенции, да и мандата у представителя США при военном блоке НАТО раздавать советы по вопросам обращения с активами других государств", - отметила она.

По словам Захаровой, Москву уже давно не удивляют спекуляции Запада по этой теме и их игнорирование Устава ООН и других международно-правовых норм. "Представители же Вашингтона не первый день буквально выталкивают вперед остальных западников, особенно европейцев, чтобы их руками запустить нелегитимную и, - кстати, с любой точки зрения вы можете посмотреть, и поймете, что она незаконная, - цепную реакцию изъятия отечественных госрезервов, воровства", - добавила представитель российского дипведомства.

"Тем самым они взваливают на, условно говоря, передовиков процесса всю тяжесть негативных экономических, юридических, репутационных издержек, кстати говоря, и финансовых в первую, наверное, очередь", - резюмировала Захарова.