Мирошник: на Украине начали бороться за разворовывание средств Запада

На эти деньги претендуют две группы - окружение Владимира Зеленского и подконтрольные ему силовики, а также антикоррупционные структуры, изначально управлявшиеся западными странами, рассказал посол по особым поручениям МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционный скандал на Украине связан с тем, что различные группы начали борьбу за контроль над разворовыванием западных средств и потоков. Об этом заявил aif.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Это конфликт между двумя ветвями, подконтрольными извне. Борьба за деньги, за коррупционные потоки, за власть. Это две разные группы, сформировавшиеся в рамках киевского режима. И те, и другие несамостоятельны", - отметил Мирошник. Он пояснил, что речь идет, с одной стороны, о группах, в которые входят окружение Зеленского и подвластные ему силовые структуры, а с другой - о так называемых антикоррупционных структурах, управлял которыми изначально Запад, он же их профинансировал и сформировал "как механизмы прямого действия".

Посол уточнил, что между этими группами "произошла серьезная стычка" из-за разногласий по поводу того, кто будет править на Украине, кто будет контролировать разворовывание тех же западных средств и потоков, которые еще сохраняются на Украине. По его словам, Зеленский, подчиняясь Западу, не дает "партнерам" управлять напрямую СБУ и Генеральной прокуратурой.

Мирошник отметил, что ЕС знал, и, возможно, принимал участие в коррупционных действиях, направленных на использование этих средств. Однако налогоплательщикам и депутатам предстоит решить, "готовы ли они на непопулярные политические решения, продолжать кормить насквозь прогнивший коррупционный режим Зеленского, либо они будут избирать другое применение для своей идеи", сказал посол. По его словам, это и привело к нынешнему кризису, в который будут вовлечены западные элиты.