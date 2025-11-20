Небензя: у Европы не осталось денег на поддержку Украины

Для дальнейшей помощи Киеву страны ЕС, возможно, планировали использовать суверенные российские активы, отметил постпред РФ при ООН

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Евросоюз исчерпал ресурсы на поддержку Украины, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

20 ноября на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике дипломат отметил, что денег на Украину Европе больше не хватает.

"Ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться к 2030 году воевать с Россией. А где же взять деньги на Украину? Ну как где? Можно их своровать. Можно своровать суверенные российские активы. Только вот пока никак не получается", - констатировал Небензя.