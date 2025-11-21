Келин: обсуждать украинское урегулирование с Британией бессмысленно

Британский истеблишмент продвигает свои подходы по этому вопросу, отметил посол РФ в Соединенном Королевстве

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Россия не считает целесообразным обсуждать с Великобританией урегулирование конфликта на Украине из-за неспособности Лондона реально оценить ситуацию. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"Что касается Лондона, то особого смысла в таких контактах мы сейчас не видим. Британский истеблишмент, разумеется, продвигает свои подходы по украинскому конфликту. Они эволюционируют. Пару лет назад говорили о необходимости нанесения стратегического поражения нашей стране, требовали разрушить ее экономику и полностью изолировать на международной арене. Сейчас "песня" другая - вывести Украину на максимально сильные позиции для переговоров с Россией", - сказал дипломат.

Он пояснил, что "в основном речь идет о новых финансовых вливаниях и поставках вооружения". "Однако трезво посмотреть на положение дел на фронте, на ситуацию внутри самой Украины здесь никак не хотят", - констатировал Келин.

Коснувшись недавних сообщений в британских СМИ о телефонном разговоре советника по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатана Пауэлла с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, глава российской дипмиссии призвал не испытывать заблуждений по поводу намерений британской стороны. "Действительно такой разговор был, могу это подтвердить. Речь о единичной акции, когда британцы попытались, похоже, не просто установить контакт, а убедить [президента США] Дональда Трампа в том, что они тоже предпринимают усилия по налаживанию канала коммуникации с Россией", - заявил Келин.

Он также сообщил, что диалог по теме Украины между РФ и США ведется. "Я могу подтвердить, что контакты у нас с Вашингтоном по украинскому урегулированию идут", - отметил дипломат.