Эксперт Сушенцов усомнился в прочности перемирия в секторе Газа

Декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ отметил, что подход Вашингтона к устранению международных кризисов предполагает формальное прекращение конфликта без его фундаментального урегулирования

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Достигнутое при посредничестве США урегулирование в секторе Газа не устраняет коренные причины палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Подход США к урегулированию международных кризисов предполагает формальное прекращение конфликта без его фундаментального урегулирования. Нынешняя пауза в боевых действиях в Газе соответствует этой логике - администрация президента США Дональда Трампа добилась снижения медийного внимания к конфликту, что снимает политическое давление с Белого дома", - отметил эксперт.

По словам Сушенцова, "как и в случаях с Афганистаном или Вьетнамом, Вашингтон предпочитает формат управляемой конфронтации, когда конфликт не перерастает в открытую фазу, но и не находит окончательного решения". "В контексте сектора Газа это означает сохранение статус-кво без перспектив создания реальной палестинской государственности", - пояснил эксперт.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.