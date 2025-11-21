Балицкий освободил от обязанностей секретаря избиркома Запорожской области

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий освободил от обязанностей члена и секретаря региональной избирательной комиссии Елену Сивенкову. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы области.

Ранее Балицкий освободил от обязанностей председателя облизбиркома Галину Катющенко.

"Освободить Сивенкову Елену Викторовну от обязанностей члена Избирательной комиссии Запорожской области с правом решающего голоса", - говорится в указе.

В тексте указано, что решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области "О нарушении секретарем Избирательной комиссии Запорожской области Сивенковой Е. В. требований части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в соответствии с пунктом 6.1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-Ф3 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Увольнение председателя избиркома

23 октября был опубликован указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии региона и ее председателя. 24 октября председатель Центральной избирательной комиссии РФ Памфилова заявила, что оспорит указ Балицкого и направит в Генпрокуратуру обращение. По словам Памфиловой, изданный главой региона документ "не имеет юридической силы".

В свою очередь Балицкий заявил, что действовал в рамках своих полномочий, а антикоррупционный комитет Запорожской области обнаружил десятки миллионов рублей на счетах главы областного избиркома, происхождение которых она якобы не могла объяснить.

7 ноября в Запорожском областном суде сообщили, что прокуратура региона подала в суд иск, в котором просит признать незаконным и отменить указ губернатора области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко. Согласно исковому заявлению, в ходе проверки прокуратура региона установила, что указ губернатора противоречит ряду положений федерального закона 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и нарушает гарантии независимости избирательной комиссии региона. Прокуратура также просит суд до вступления в силу решения по иску приостановить действие указа, запретить издание производных нормативно-правовых актов и изменение состава избирательной комиссии Запорожской области.

19 ноября "Ведомости" в своем материале процитировали Балицкого, который заявил, что рассмотрел протест прокуратуры на свой указ об отставке председателя избиркома Катющенко и представил "мотивированное обоснование позиции губернатора Запорожской области", которую считает законной и готов к дальнейшему рассмотрению вопроса.