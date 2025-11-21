Захарова назвала продовольственный саммит прикрытием махинаций Зеленского

Украина организовала международное мероприятие по безопасности 19 ноября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Продовольственный "псевдосаммит" в Киеве является не более чем политическим прикрытием очередных коррупционных махинаций режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Проводимые же в Киеве псевдосаммиты - это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского", - указала дипломат, комментируя очередное международное мероприятие по продовольственной безопасности, организованное Украиной 19 ноября.

При этом Захарова уточнила, что в реальности оно "до такого уровня не дотягивает да и, откровенно говоря, имеет весьма опосредованное отношение к заявленной теме".

"Такие "сходки" задумывались режимом Зеленского и его западными кураторами с целью представить Украину в роли "мировой житницы" и "кормилицы" нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока, обвинив Россию в провоцировании угроз голода", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на неэффективность подобных "саммитов" для решения проблем в сфере продовольственной безопасности. "Это исключительно пропагандистский формат с антироссийским подтекстом", - констатировала она.

"На этот раз Киев также использовал мероприятие, чтобы громогласно объявить о трансформации чахнущей инициативы "Зерно с Украины", служившей источником для наполнения преимущественно европейских закромов и карманов киевских коррупционеров, в более "широкую программу" "Продовольствие с Украины", - отметила Захарова. - При этом вновь звучали нарративы о недопустимости использования голода как метода ведения войны, а также влияния боевых действий, политического давления или экономических манипуляций на глобальную продовольственную безопасность".

Дипломат подчеркнула, что реальные действия Киева, "цинично атакующего приграничные сельхозобъекты в России, и его европейских спонсоров, системно подрывающих российские поставки, в том числе гуманитарные, сельхозпродукции и удобрений", доказывают отсутствие у них реального интереса помогать нуждающимся странам.

Захарова указала, что Москва неоднократно обращала внимание на несостоятельность попыток переложить на Россию ответственность за скачок цен на продовольствие на международных рынках в начале 2022 года. "Не лишним будет напомнить и о наблюдаемых в последние годы необдуманных действиях западных стран в финансовой, экономической и энергетической сферах, включая раскрученную санкционную спираль, которая привела к сбоям поставок зерна и удобрений, их дефициту, подстегиванию инфляции в нуждающихся странах",- указала она.

По ее словам, украинские "подачки" не могут внести вклад в решение проблемы продовольственной безопасности, требующей комплексного подхода, включая отказ от незаконных односторонних санкций и поддержку экономики развивающихся стран для их выхода на самообеспечение продовольствием.