Путин назвал план Трампа из 28 пунктов модернизированным после Аляски

Он составил 28 пунктов, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал, что мирный план США по Украине, разработанный в ходе переговоров на Аляске, был модернизирован и составил 28 пунктов.

Читайте также

План Трампа и освобождение Купянска. Что сказал Путин на заседании Совбеза

"После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом [США Дональдом] Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана, уже из 28 пунктов". - пояснил Путин.