Путин подтвердил получение РФ плана США из 28 пунктов по Украине

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия получила мирный план США из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.

"У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", - указал Путин.

По его словам, предметно с РФ текст не обсуждается.