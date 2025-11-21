Путин подтвердил получение РФ плана США из 28 пунктов по Украине
Редакция сайта ТАСС
17:30
обновлено 17:36
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия получила мирный план США из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.
Читайте также
План Трампа и освобождение Купянска. Что сказал Путин на заседании Совбеза
"У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", - указал Путин.
По его словам, предметно с РФ текст не обсуждается.