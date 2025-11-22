Пушков: заявление Вэнса указало на провал прошлого курса США по Украине

Изменения в политике Вашингтона, в частности, стали причиной ухода спецпредставителя американского президента Кита Келлога, поскольку его подход был близок к идеям лидеров ЕС, добавил сенатор

Редакция сайта ТАСС

Сенатор Алексей Пушков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об американском мирном плане указывает на провал предыдущего курса страны по украинскому конфликту. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Вице-президент США Джей Д. Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что эти изменения в политике Вашингтона стали причиной ухода спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, поскольку его подход был близок к идеям руководителей ЕС. Пушков подчеркнул, что Соединенные Штаты все еще используют новые санкции и поставки оружия как способ оказания давления на Россию.

Ранее Вэнс назвал иллюзорным представление о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит Киеву одержать победу в конфликте.