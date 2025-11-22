Орешкин: Россия обеспокоена ухудшением ситуации с мировой экономикой

Замруководителя администрации президента РФ отметил, что финансовая система мира нуждается в кардинальной реформе

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена ухудшением ситуации в мировой экономике из-за действий некоторых ее участников. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на проходящем в ЮАР саммите Группы двадцати (G20).

"Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией, - сказал он в выступлении, которое транслировалось по внутренней сети саммита. - Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов".

Орешкин отметил, что мировая финансовая система нуждается в кардинальной реформе, чтобы соответствовать ситуации в мире и стать более эффективной.

Саммит лидеров стран G20 открылся в Йоханнесбурге. Его работа продлится два дня, до 23 ноября.