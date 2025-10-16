Мнение

Тайна долговой западни: кто-то слишком много ест

Михаил Беляев — о том, как Запад затягивает долговую петлю на мировой экономике и почему странам БРИКС дышится легче

Глобальный государственный долг постоянно растет в течение практически всего послевоенного периода. Однако именно сейчас состояние долговой проблемы заставило директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву забить тревогу.

Выступая в Вашингтоне, глава международной финансовой организации заявила: "Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит 100% ВВП". Развивая свои расчеты, она конкретизировала "отрезвляющие" последствия: "Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки".

При этом, говоря о тревожных общепланетарных раскладах, глава МВФ осмелилась воззвать к чувству ответственности своего амфитриона — США, безудержный рост госдолга которых, по ее оценке, "уже стал фактором, угрожающим мировой финансовой стабильности".

Развивающихся стран много, но должны они мало

Глобальный долг складывается из суммы долгов развивающихся стран и государств с развитой экономикой. Эти компоненты имеют качественные различия. Долги развивающегося мира с большой долей вероятности можно (во всяком случае в краткосрочном аспекте) отнести к тем, которые погашены не будут. Да и с текущим обслуживанием большие проблемы.

В немалой степени ответственность за такое положение несет организация, бьющая тревогу, — МВФ и ее верный напарник в такого рода делах — Всемирный банк. Их кредиты развивающемуся миру неизменно сопровождались рецептурой, которая вела к консервации экономического статус-кво и необходимости оформлять дополнительные кредиты для формального выполнения обязательств по ранее взятым финансовым обязательствам.

В настоящее время ситуация практически не изменилась, несмотря на усилия развивающихся стран вырваться из долговых тисков. Поэтому задолженность стран этой группы будет только расти. Однако для ситуации с мировым долгом это обстоятельство некритично. Несмотря на то, что в период с 2010 по 2024 год заимствования развивающегося мира увеличились в 3,7 раза по сравнению с 1,7 раза "богатых" стран, на них приходится лишь третья часть мировой задолженности. Кроме того, она распылена по кратно большему числу государств.

Так, крупная африканская страна Нигерия по состоянию на 31 декабря 2024 года задолжала $43 млрд, текущий долг Кении — $40 млрд, долговое бремя Ганы в последние пару десятков лет в среднем составляло $16 млрд, а текущий долг Замбии — "какие-то" $6,4 млрд. Для самих стран суммы неподъемные, но для международных финансовых организаций вполне операбельные.

Ресурсов МВФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) пока достаточно, чтобы продолжать выдачу очередных кредитов для выплаты новых процентов.

Богатых стран мало, но задолжали они уже "неприлично много"

Совсем другое дело долги значительно меньшей части мира, которая именуется экономически развитой. На них и приходится основной массив мировой задолженности. Долги отдельных стран уже достигли уровня близкого к критическому — равному или даже выше их ВВП. Рекордсменом по отношению государственного долга к годовому продукту (на 2025 год) является Япония, у которой этот показатель составляет 234,9% от ВВП. Показатель Италии — 137,3%, Франции — 116,3%, Канады — 112,5%, Испании — 100,6%. У европейского антилидера Греции — 142,2%.

Сам по себе объем долга — даже в далеко не выигрышном сравнении с ВВП — был бы не так опасен, если бы валовой внутренний продукт отличался динамикой. Но в большинстве западных стран она если не отрицательная, то определенно депрессивная. ВВП Евросоюза во втором квартале 2025 года вырос лишь на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом более или менее заметные темпы были зафиксированы в не самых крупных членах ЕС: в Дании — 1,3%, Румынии и Хорватии — по 1,2%. В то время как лидеры сползли в отрицательную зону: Германия — минус 0,3%, Италия — минус 0,1%. Германская экономика очевидно пробуксовывает, хотя была сопоставима с суммарным показателем 20 стран — членов союза и считалась его локомотивом.

Перспективы также не радужные. Так, Еврокомиссия оценивает экономический рост альянса в 2026 году всего в 1,5%. Экономика не арифметика — эта наука трактует полуторапроцентные темпы не как "низкие", а как депрессивные, со всеми вытекающими нерадостными последствиями.

Аналогичное положение с бюджетом, который практически повсеместно дефицитен. В июле текущего года в 11 странах ЕС дефицит бюджета превысил 3%, а во Франции и Италии — даже 5,5%.

При этом нелишне отметить, что экономические трудности европейцев созданы ими самими: фактически топливное эмбарго на закупки недорогих российских энергоносителей; фактическое содержание преступного украинского режима, которое истощает финансовые ресурсы; обязательство перед США резко нарастить военные расходы; также проблемы с иммигрантами, экспортом из-за повышенных пошлин заокеанского патрона и еще немало по мелочи.

Долговому чемпиону плыть с гирей на ногах все труднее

Но главное — далеко не почетное место безоговорочно принадлежит США. Долг лидера мира "развитого капитализма" за год вырос на $2,2 трлн и почти достиг астрономических $38 трлн, что по состоянию на апрель 2025 года составляло более 122% ВВП страны. Согласно прогнозам аналитиков Trading Economics, в 2026 году ожидается показатель в 126,8% и 128,1% — в 2027 году. А через пять лет госдолг США, согласно докладу МВФ "Бюджетный вестник", достигнет 143,4% ВВП.

Вопрос — смогут ли США наконец справиться с нарастанием долга или хотя бы притормозить его разбухание — ключевой. Ведь долг состоит из взаимных обязательств стран (или их экономических субъектов). Достаточно одного сбоя, чтобы пришел в действие "эффект домино".

Решение проблемы глобального долга кроется в экономике главного должника. А однозначного ответа на вопрос о положении дел в американском хозяйстве нет.

Наверняка можно сказать, что серьезно беспокоит перманентный рост дефицита бюджета. "С 2025 по 2034 год дефицит увеличится на $3,4 трлн… Бюджетное управление Конгресса оценивает дополнительные расходы на обслуживание долга в $718 млрд за 10 лет. Это изменение увеличит совокупный эффект дефицита до $4,1 трлн", — пояснило Бюджетное управление Конгресса США.

Поскольку дефицит бюджета, по оценкам управления, будет расти, то и госдолг потяжелеет. Пока американцам удается справляться с текущими платежами. Отчасти обязательства покрываются за счет новых заимствований, поскольку США все еще остаются в списке первоклассных заемщиков. Второй источник — американский ВВП. Темпы роста экономики невелики, но масштабы хозяйства пока позволяют часть доходов направлять на обслуживание долга. Ключевое слово — "пока".

А прогнозы весьма противоречивы. Если слушать президента Дональда Трампа — который затеял тарифную войну с целью выравнять торговый баланс, пополнить бюджет доходами от пошлин и завлечь иностранные производительные капиталы в США, — все идет так, как им задумано. С явным воодушевлением в интервью телеканалу One America News Трамп сообщил, что пошлины "только начинают приносить плоды", а приток средств, связанный с новшествами, составляет более $200 млрд.

Но есть и экспертные оценки. И они совсем не мажорные.

По данным Бюро экономического анализа при Минторге США, во втором квартале американский ВВП увеличился бодрым темпом на 3,8%. Но, судя по всему, большинство экономистов считают, что темпы роста неизбежно замедлятся и по итогам 2025 года экономический рост не превысит те же полудепрессивные 1,5%. ФРС ожидает рост в 2027 году на 1,9%, а в 2028-м даже чуть ниже — 1,8%.

Ее же прогноз базовой инфляции на 2025 год находится на уровне 3,1%, на 2026 год — 2,6%, на 2027 год — 2,1%. Учитывая, что американский таргет по инфляции — 2%, Федеральная резервная система вряд ли удовлетворит требования Трампа о радикальном снижении ключевой ставки. А это не позволит "экономическому пловцу" прибавить в темпе.

БРИКС вне долговой игры

Пространством, свободным от долговых проблем, выглядит объединение БРИКС и ориентирующиеся на него страны. На начало года госдолг Бразилии по отношению к ВВП составил 76,5%, Индии — 81,92%, Китая — 88,3%, ЮАР — 76,9%. России — всего 16,4%. У ближайшего окружения БРИКС долги по мировым меркам вообще не вызывают тревоги: у Индонезии — 38,8% ВВП, Ирана — 36,8%, Вьетнама — 32,9%.

По данным на июнь 2025 года, экономический рост стран БРИКС составлял около 4,4% в год — тогда как "Большая семерка" не осилила и 2%. По итогам 2024 года, согласно данным ОЭСР, экономика Индии приросла на 6,7%, Индонезии и Китая — на 5% и даже слегка отставшая Бразилия увеличила ВВП на 3,4%.

Такие темпы развития в известной мере гарантируют способность обслуживать долг с минимальными рисками. Кроме того, можно не сомневаться, что финансовая структура БРИКС — Новый банк развития — (а в перспективе и создающийся банк ШОС) в случае затруднений отреагирует на "заявки затрудняющихся" и окажет им необходимую поддержку.

Бухгалтеры умеют много гитик, но…

Однако с прогнозами о всесокрушающем дефолте надо поаккуратнее. В финансовом мире существуют приемы, которые позволяют на время его избегать. Среди них, например, продление срока действия долговых бумаг, выпуск новых обязательств и обмен на них уже распространенных. Правда, для реализации этих и других подобных приемов требуется согласие и добрая воля держателей долговых бумаг.

Можно также обратиться за поддержкой к международным финансовым институтам — тем же МВФ и Всемирному банку. Тем более что у США там командные позиции. Но времена автоматизма принятия решения по прихоти главного спонсора миновали даже в МВФ. Во-первых, другие страны уже начинают возражать американцам. А во-вторых, эти организации уже попросту не располагают потребными для лечения проблемы масштабами ресурсов.

И главное — все эти меры не решают проблему по-настоящему, а лишь временно снимают напряженность.

Простой и логичный выход из ситуации был бы во взаимном урегулировании задолженности — своего рода взаимозачетах. Но реальный госдолг представлен пакетами долговых обязательств с определенными процентными условиями и сроками погашения, которые находятся в руках разных держателей. Достаточно представить армию держателей бумаг с одной стороны и такую же с другой, чтобы понять, что никакой взаимозачет невозможен в принципе.

Просто кто-то слишком много…

Вопреки призывам Кристалины Георгиевой к США и Европе срочно заняться расчисткой "долговых ловушек", признаков отрезвления на коллективном Западе что-то не видно. Да и рецепты предложены хорошо пожелтевшие…

Наряду с осознанием своей ответственности, в качестве методов решения проблемы в призывах главы МВФ мелькали: "повышение производительности частного сектора", "расчистка бюрократических барьеров", "улучшение защиты прав собственности", "обеспечение достоверности данных" и тому подобное.

Но вот главное звено причинно-следственной цепи — попытка в необратимо меняющихся условиях распада однополярного мира сохранить непомерное, не соответствующее доходам потребление Запада — названо, разумеется, не было.

Известный экономист Дэниел Альтман недавно предложил заменить название альянса западных хозяев вчерашнего мира "Большую семерку" — G7 на "Большую долговую семерку" — D7. И это вовсе не игра буквами — составы обеих группировок почти идентичны, только место Германии в "клубе главных мировых должников" занимает Испания.

Проблема обеспечения мировой финансовой стабильности действительно стоит небывало остро даже для самых богатых, а для множества бедных стран планеты, которые не имеют "подкожного жирка" для защиты своего полуголодного, а зачастую и прямо голодающего населения, и чрезвычайно взрывоопасно.

Тема, конечно, совсем не шуточная, но отлично может быть отражена диалогом застрявшего Винни-Пуха с Кроликом из известного мультфильма:

— Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери.

― Нет. Все потому, что кто-то слишком много ест!

