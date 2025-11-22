Медведев прокомментировал назначение Ермака главой делегации Украины

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Назначение Владимиром Зеленским главы его офиса Андрея Ермака главой делегации Украины на переговорах с США и другими международными партнерами по мирному урегулированию, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, является "отличным выбором", лучше которого может быть только кандидатура бизнесмена Тимура Миндича.

Указ о назначении Ермака главой украинской делегации Зеленский подписал в субботу.

"Кровавый киевский клоун назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и "другими международными партнерами". Отличный выбор. Лучше него только Миндич", - сыронизировал Медведев в Мах.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа", где также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.