Пушков: евролидеры больны нереализуемой идеей поражения России

Сенатор отметил, что вера европейских лидеров в поражение РФ похоже на психиатрическую болезнь

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вера европейских лидеров в поражение России и их нежелание признать очевидное похожа на психиатрическую болезнь. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Анозогнозия - так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевания. Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают евролидеры, которые больны нереализуемой идеей поражения России и упорно отказываются признать очевидное", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что попытки переговорщиков США "убедить европейцев, что Украина проигрывает, Россия побеждает, а дальше для Киева и Запада все будет еще хуже, наталкиваются на глухую стену отрицания очевидного". По его словам, именно об этом говорит реакция ЕС на предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор добавил, что такое поведение - "вполне европейская болезнь": Гитлер тоже "отказывался верить в свое поражение".