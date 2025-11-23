Депутат Бутина: коррупционный скандал на Украине вновь показал, что РФ была права

Мировое сообщество, которое не прислушивалось к предупреждениям, сейчас видит, как вскрываются основные фигуранты коррупционных схем, отметила член комитета Госдумы по международным делам

Редакция сайта ТАСС

© Никита Бужор/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия давно говорила, что Киев разворовывает так называемую западную помощь, и коррупционный скандал на Украине вновь показал правоту Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина ("Единая Россия").

Читайте также

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

"Величина и глубина коррупционного скандала, который мы сейчас видим на Украине, поражает. Хотя уже сколько раз твердили миру, Россия неоднократно высказывала и обращала внимание, что нет никакой помощи со стороны Запада, есть займ, что есть коррупционная властная верхушка на Украине, что она ворует деньги и таким образом обирает простой украинский народ", - сказала Бутина.

По ее словам, мировое сообщество, которое не прислушивалось к этим предупреждениям, сейчас видит, как вскрываются основные фигуранты коррупционных схем. "Получается, Россия в очередной раз была права. И надеюсь, что мировое сообщество не оставит это без внимания, и замолчать в очередной раз коррупционный скандал не удастся", - добавила депутат.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.