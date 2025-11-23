Орешкин: Россию невозможно сокрушить санкциями

Замглавы администрации президента РФ отметил окрепшую за 20 лет и устойчивую экономику страны

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская экономика год за годом становится все устойчивее, поэтому сокрушить Россию санкциями просто не получится. Внимание на это обратил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Говоря о том, может ли коллективный Запад своим санкционным давлением "сокрушить" Россию, Орешкин уверенно не согласился: "Конечно, нет. Экономика у России устойчивая, и за последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой".