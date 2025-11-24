В Кремле не получали "женевского" варианта плана США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ранее направлявшийся Москве текст "были внесены какие-то корректировки"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия пока не получала официального текста версии американского плана украинского урегулирования, скорректированной по итогам консультаций США и Украины в Женеве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте также

Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине

"Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве, - сказал он. - Пока официально мы ничего не получали".

Песков отметил, что в Кремле отфиксировали, что в ранее направлявшийся Москве текст "были внесены какие-то корректировки".

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия "мирного плана" США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.