Песков: Россия будет ждать итогов женевских консультаций США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва читала заявления по итогам дискуссий

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия, прежде чем давать оценки возможным изменениям американского плана украинского урегулирования, дождется итогов консультаций Вашингтона и Киева, прошедших в Швейцарии. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве, - поделился представитель Кремля. - Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться".

Накануне Соединенные Штаты и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членства в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия "мирного плана" США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО - и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.